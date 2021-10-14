В Казани пункт вакцинации у торгового центра «Мега» начнет работать круглосуточно

Привиться можно в любой день недели и в любое время суток, за исключением двух технических перерывов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Татарстана пункт вакцинации на территории торгового центра «Мега» переводят на круглосуточный режим работы. Сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Пункт расположен в бывшем летнем кафе IKEA. Это стеклянный домик рядом с главным входом в торговый центр. Привиться можно в любой день недели и в любое время суток, за исключением технических перерывов с 8:00 до 8:30 и с 20:00 до 20:30.

С собой нужно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.