Известный своими эротическими календарями Набережночелнинский крановый завод снова стал фигурантом уголовного дела

Это уже второе уголовное дело по данному заводу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Не успела общественность переварить сообщение о том, что в отношении директора Набережночелнинского кранового завода возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на более чем 404 миллиона рублей, как на предприятии случился еще один скандал.

И опять во всем виновато руководства, считают следователи. Так, по их версии, неустановленное лицо из начальства с ноября 2020 года по июнь 2021 года в целях хищения бюджетных денег, заключило во исполнение гособоронзаказа договор между заводом и ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4». Согласно ему, предприятие должно было модернизировать грузоподъемное оборудование. Но в ходе выполнения заказа злоумышленник использовал подконтрольную его предприятию фирму и искусственно завысил стоимость поставляемого оборудования. В результате чего из бюджета было похищено более 5 миллионов рублей.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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