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Общество13 октября 2021 15:50

Семейное уголовное дело: экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин, его жена и дочь оспаривают приговор

Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин, его жена и дочь оспаривают приговор на 23 миллиарда рублей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Подать обжалование по данному приговору можно до 15 октября 2021 года.

Подать обжалование по данному приговору можно до 15 октября 2021 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд отправил экс-банкира Роберта Мусина в колонию на 12 лет и выплатить его 23 миллиарда рублей конкурсному управляющему Татфондбанка, который под его руководством обанкротился. В связи с этим был наложен арест на имущество тесно связанных с Мусиным лиц.

Первым, кто решил обжаловать этот приговор, стал адвокат бывшего банкира, затем и сам Мусин подал из камеры СИЗО соответствующее заявление – его арестовали в зале суда. Кроме того, в суд поступили такие кассационные жалобы поступили и от тех самых аффилированных лиц, чье имущество подлежит аресту – жена экс-банкира Лидия Мусина, его дочь Аида Гилязова и конкурсный управляющий «Новой нефтехимии» Артур Зайнутдинов.

Отметим, что прокуратура, которая просила для Мусина более сурового наказания - 14 лет и 9 месяцев колонии и признания иска к нему на сумму 47,4 миллиарда рублей, официально пока не заявляла о желании обжаловать вынесенный приговор. К слову, это можно сделать до 15 октября 2021 года.

Напомним, Роберта Мусина признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли для рухнувшего Татфондбанка причинение ущерба на более чем 50 миллиардов рублей.