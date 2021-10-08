Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин, которого осудили на 12 лет колонии, решил обжаловать приговор

Срок обжалования приговора до 15 октября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 лет колонии общего режима, три года не занимать руководящие должности, а еще заплатить 23 миллиарда рублей – таков был приговор Вахитовского районного суда Казани экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину. Бывший банкир с этим не согласился и решил обжаловать данное решение. Так, соответствующую кассационную жалобу в первую инстанцию подал адвокат Мусина.

При этом, ни от потерпевших, ни от стороны гособвинения пока заявлений об обжаловании приговора экс-главе Татфондбанка пока не поступало. Но на это еще есть время – до 15 октября 2021 года.

Напомним, Роберта Мусина признали виновным по уголовной статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Его действия повлекли для рухнувшего Татфондбанка ущерба на более чем 50 миллиардов рублей. Прокуратура требовала для Мусина 14 лет и 9 месяцев колонии, а также признать иск к нему на сумму 47,4 миллиарда рублей.