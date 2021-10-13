В Набережных Челнах в офисе «Камгэсэнергострой» силовики провели обыски

На предприятие выезжали сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Строительная компания «Камгэсэнергострой» сильно заинтересовала правоохранителей. Один из доводов – это обыски в набережночелнинском офисе фирмы, которые начались утром 13 октября. Известно, что туда при поддержке бойцов ОМОНа прибыли сотрудники следственного комитета.

По одной из версий, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о невыплате зарплаты, которое было возбуждено в отношении руководства ООО «Завод железобетонных изделий – 210». Там работникам за четыре года задолжали более 6 миллионов рублей. При этом, как полагает следствия, деньги у предприятия на это были, но они тратились на выплаты поставщикам и контрагентам, а также на закупку товарно-материальных ценностей. В итоге завод был признан банкротом, а его 131 работник так и не получил положенной зарплаты.

- Однако, благодаря совместной работе следственного управления и МВД Татарстана установлены учредители и бенефициары организации. В настоящее время на предприятии проводятся обыски, изымается необходимая документация, - гласит официальное сообщение следственного комитета Татарстана от 13 октября.