В Татарстане рост заболеваемости COVID-19 может затянуться до весны

В Роспотребнадзоре Татарстана полагают, что принятые антиковидные меры остановят подъем заболеваемости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане рост заболеваемости коронавирусом может продолжиться вплоть до весны 2022 года. Об этом заявила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

Она подчеркнула, что при нынешних обстоятельствах делать какие-либо прогнозы крайне сложно. Также Патяшина отметила, что в настоящее время наблюдается сезонный подъем вирусных инфекций. Длится данный период порой до марта-апреля.

Однако в ведомстве надеются, что принятые антиковидные меры остановят подъем заболеваемости и в следующем году эпидситуация станет более благоприятной.

Напомним, с 11 октября в Татарстане начали действовать новые ограничительные меры, а вакцинацию для большинства населения региона сделали обязательной.