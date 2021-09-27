В Казани начали оглашать приговор экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину

Результативная часть приговора станет известна не скоро. Его оглашение может занять несколько дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот понедельник, 27 сентября, в Вахитовском районном суде Казани начали оглашать приговор экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину. Напомним, после того как банк рухнул и люди потеряли свои вклады, в отношении уже бывшего руководителя финансового учреждения возбудили уголовное дело.

Роберт Мусин обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, которые, по версии следствия, привели к ущербу на сумму более чем 50 миллиардов рублей. Сам экс-банкир не согласен с такой трактовкой произошедшего – вину не признает. При этом он просил переквалифицировать инкриминируемые ему эпизоды в другую, более мягкую, уголовную статью.

В свою очередь сторона гособвинения настаивает на том, чтобы приговорить Роберта Мусина к 14 годам и 9 месяцам колонии общего режима, а также удовлетворить гражданский иск от конкурсного управляющего обанкротившегося Татфондбанка на сумму 47,4 миллиарда рублей.

Результативная часть приговора станет известна не скоро. Его оглашение может занять несколько дней. Сам же Роберт Мусин продолжает находится под домашним арестом до 4 октября 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не украл, а потерял: в суде начался процесс по делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина на 53 миллиарда рублей

Следствие заявило, что никакого мошенничества, лишь неловкость в управлении (подробности)