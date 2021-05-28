Прокуратура попросила для экс-главы рухнувшего Татфондбанка Роберта Мусина почти 15 лет колонии

Сторона гособвинения запросила для Мусина реального лишения свободы. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Сегодня, 28 мая, в Казани во время прения сторон на суде по уголовному делу экс-главы рухнувшего Татфондбанка Роберта Мусина представитель прокуратуры попросил приговорить обвиняемого к 14 годам и девяти месяцам колонии общего режима, а также запретить ему занимать управленческие должности в течение трех лет. Сообщает прокуратура Татарстана.

Также сторона гособвинения поддержала гражданский иск к Мусину на 47,2 миллиарда рублей от конкурсного управляющего Татфондбанка – Агентства страхования вкладов (рухнувший банк был признан банкротом еще в 2017 году – Ред.).

Напомним, бывшего банкира обвиняют в превышении должностных полномочий. А именно ему вменяют то, что он необоснованно выдавал кредиты, которые не были выплачены, а залог под них был необоснованно возвращен. Вскоре после этого Татфондбанк был признан банкротом. Речь идет об ущербе на 53 миллиарда рублей.