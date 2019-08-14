Не украл, а потерял: в суде начался процесс по делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина на 53 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:23 2019-08-14T15:23:54+03:00

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Депутата Госсовета Татарстана, заслуженный экономист республики, экс-министр финансов Татарстана, а также экс-глава рухнувшего Татфондбанка Роберт Мусин оказывается не украл 53 миллиарда рублей, а просто потерял.

На стартовавшем в эту среду судебном процессе по уголовному делу Мусина следователь в обвинительном заключении огласил – виноват не сам экс-банкир, а его деятельность. Именно она привела к таким финансовым потерям. То есть, попросту плохо управлял банком.

По версии следствия, не в интересах Татфондбанка Роберт Мусин выдавал необеспеченные кредиты. Только их сумма достигла 19 миллиардов рублей. Также уже экс-банкир уводил на сторону залоги по тем же кредитам – около 20,5 миллиарда. Вроде бы экс-министр финансов Татарстана и заслуженный экономист республики Мусин также уступал права требования в обмен на обесцененные облигации Татфондбанка (порядка 2,7 миллиарда рублей).

Утверждается, что ему также удалось обмануть и Центробанк. Он подал туда ложные сведения о получил для Татфондбанка кредит на 3,1 миллиард рублей.

В итоге у банка была отозвана лицензия, он признан банкротом, а его многочисленные вкладчики - простые жители Татарстана, остались без своих денег и разорились.

Пока процесс по делу Мусина в самом начале и видимо закончится он еще не скоро. Одним из важных решений, который принял в эту среду суд, стало продление экс-банкиру домашнего ареста до 4 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU