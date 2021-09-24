В Казани завершили прием заявок на конкурс концепции нового здания театра им. Камала

В октябре жюри определит семь финалистов. Фото: Евгения БУБЛИК

Продлеваемый по просьбе зарубежных участников прием заявок на конкурс концепции нового здания театра им. Камала завершен. В итоге поступили предложения от 534 архитекторов из 14 стран. Сообщает мэрия Казани.

- В октябре жюри под председательством мэра Ильсура Метшина определит семь финалистов, которые создадут и представят на конкурс свои проекты. Победителя объявят в феврале 2022 года, - также отметили в администрации города.

Напомним, участники международного конкурса должны были представить минимум пять проектов и эссе. Им надо было учесть уникальный имидж, национальную значимость, преемственность традиций и потенциал местоположения будущего здания, которое будет построено на берегу озера Нижний Кабан.