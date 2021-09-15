В Казани продлили прием заявок на конкурс лучшей концепции нового здания театра им. Камала

Прием заявок на разработку архитектурной концепции театра Камала продлили до 22 сентября включительно Фото: Евгения БУБЛИК

В Казани продлили сроки приема заявок на конкурс лучшей концепции нового здания театра им. Камала - до 22 сентября включительно. Сообщает мэрия города.

Это сделано по просьбе зарубежных архитекторов, им понадобилось больше времени на изучение исторических и технических документов. В том числе о татарской культуре, озере Кабан и территории, на которой будет построено новое здание театра.

Отмечается, что данный момент для участие в конкурсе зарегистрировались более 400 участников.

В октябре международное жюри во главе с мэром Казани Ильсуром Метшиным определит семь финалистов, которые разработают предложения по новому зданию театра им. Камала. Победителя объявят 27 января 2022 года по итогам заседания международного жюри.