В Казани новое здание театра им. Камала построят между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан

Участок уже лично осмотрел президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: president.tatarstan.ru

Во время объезда президентом Татарстана Рустамом Миннихановым строящихся и реконструируемых объектов в историческом центре Казани было объявлено место для строительства нового здания театра им. Камала.

Оно должно появиться между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан. Необходимость в новом здании для этого храма Мельпомены возникла из-за того, что на сегодня общественные пространства театра не соответствуют современным требованиям. Кроме того, в нем стало не хватать площадок для репетиций. Когда начнется строительство и во сколько оно обойдется, пока не сообщается.