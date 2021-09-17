В Казани на концерте Niletto толпа фанатов окружила сцену нарушив антиковидные правила

В прошлый раз за такое в Набережных Челнах оштрафовали чиновника. Фото: скриншот с видео

Очередной концерт Niletto в Татарстане снова может стать темой для коронавирусного скандала. В этот раз он выступал в Казани, а если точнее в выставочном комплексе «Казань Экспо», который расположен за городом около аэропорта.

Как и в Набережных Челнах на День молодежи – 2021 толпа фанатов ринулась к сцене Niletto нарушая антиковидные правила. Охранники не смогли ничего поделать с таким количеством людей. По предварительным подсчетам, на концерт пришло около тысячи человек.

Напомним, что в Набережных Челнах за такое столпотворение на концерте Niletto и нарушения зрителями антиковидных правил судом был оштрафован начальник управления по делам молодежи города Айзат Махмутов.