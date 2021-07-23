В Казани стартовал конкурс на разработку лучшей концепции нового здания театра им.Камала

Площадкой будущей стройки стал участок между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан. Фото: president.tatarstan.ru

В Казани объявили о запуске конкурса на разработку лучшей концепции нового здания театра имени Галиаскара Камала. Заявки с архитектурными идеями могут направить не только татарстанские, российские компании, но и зарубежные.

Заявки можно отправлять с 23 июля и до 15 сентября 2021 года. Победитель будет объявлен в конце января 2022 года. А само новое здание театра планируют возвести в 2025 году.

Напомним, площадкой будущей стройки стал участок между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан. Необходимость же в новом здании театра им. Камала возникла из-за того, что на сегодня его общественные пространства не соответствуют современным требованиям. Кроме того, в нем стало не хватать площадок для репетиций.