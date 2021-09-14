Первый замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов рассказал, как сэкономить на отоплении зимой

После сильных холодов жителям республики приходят повышенные платежки. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Первый замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов рассказал, как можно сэкономить на отоплении зимой. Так, сегодня, 14 сентября, на брифинге в Кабмине республики, он напомнил, что в регионе оплата за тепло происходит по факту его поставки в квартиры, а не растягивается на весь период отопительного сезона. Отсюда и большие платежки после сильных зимних морозов – тепла в дома подается больше.

Но тут можно избежать большого ущерба для семейного ущерба. По словам Фролова, перед началом отопительного сезона, а в Татарстане его старт запланирован на 22 сентября, в квартирах нужно загерметизировать окна, а также утеплить комнаты и балконы. Это позволит не отапливать за свой счет улицу.

Как это, например, происходит, когда люди регулируют температуру в квартирах за счет открытых форточек. Дело в том, что в большинстве своем в Татарстане стоят общедомовые счетчики и траты распределяются на всех жильцов. Отсюда могут прийти и повышенные платежки.

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