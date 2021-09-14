Тепло в жилые дома Татарстана планируют начать подавать с 22 сентября

Тем временем в Казани решили начать отопительный сезон уже с этого четверга. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нормативный срок подачи тепла на все объекты в соответствии с температурным графиком в Татарстане должен стартовать 22 сентября (среда). А, например, в казанских школах, детсадах и больницах батареи начнут наполнять горячей водой уже со следующего понедельника (20 сентября). Об этом в этот вторник на брифинге в Кабмине республике сообщил первый зам главы Минстроя региона Алексей Фролов.

При этом, по его словам, в 26 муниципальных образованиях – городах и поселениях, приняли решение начать отопительный сезон 2021/2022 еще до озвученной ранее даты.

- Температуры на улице сейчас комфортные. Но, по прогнозам, ожидается похолодание. В связи с этим в четверг мы проведем республиканское совещание с участием глав районов, где примем соответствующие решения по с учетом текущего прогноза, - сказал Фролов. - Просил бы не затягивать с решением запуска тепла.

Дело в том, что не везде в Татарстане котельные работают круглогодично, есть и сезонные – топят только в холода. Если у круглогодичных переход в режим отопительного сезона проходит плавно, то сезонные надо растапливать заранее.

Да и в больших городах Татарстана жителям многоквартирных городов не стоит ждать того, что батареи у них начнут греть прямо с 22 сентября. Это может произойти в течение нескольких недель. Процесс пуска тепла трудоемкий и сложный. Тем более если вдруг опять начнется повышение температуры воздуха на улице, тогда из-за этих скачков придется принимать дополнительные решения по регулировки параметров отопления.

Возможно, поэтому в Казани приняли решение о старте отопительного сезона 2021/2022 уже с 16 сентября (четверг). В городе ряд социальных объектов, к слову, уже получил тепло по поданным ими заявкам. Что же касается жилых домов, то в столице Татарстана к отопительному сезону готово 98,5% - лишь по 80 из 5 785 остаются вопросы. В них еще идут ремонт и подготовительные работы, которые должны быть завершены к концу этой недели.

КАК СЭКОНИМИТЬ НА ТЕПЛЕ И ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

По словам первого зам главы Минстроя Татарстана Алексей Фролов, во время начала отопительного сезона не всегда удается добиться резкого перепада температуры воды в батареях отопления и отдачи ими тепла в квартирах. Особенно это касается крупных городов, где зависит все от ТЭЦ. Поэтому люди начинают использовать дополнительные приборы отопления. И здесь нужно быть внимательными, чтобы не стать жертвами угарного газа. Ради безопасности людей в Татарстане провели в многоквартирных домах проверку систем вентиляции. Если у жителей есть хоть малейшие сомнения в их работе, то им нужно как можно быстрее обратиться в соответствующие службы и вызвать специалистов.

Что же касается платежек за отопление, то Фролов напоминает, в Татарстане плата за него взымается по факту потребления. Поэтому в прошедшую зиму из-за сильных холодов, когда тепла в дома пришлось дать больше, людям выставили повышенные счета.

Чтобы тут сэкономить и сберечь семейный бюджет, чиновник советует жителям Татарстана провести в квартирах герметизацию окон и утеплить балконы, а также по возможности не использовать открытые форточки для регуляции температуры в помещениях. Потому что в основном дома в республике имеют общедомовые счетчики и, если хотя бы одна квартира будет через открытое окно отапливать улицу, это может сказаться на всех жильцах.

А вот если в квартире стоят индивидуальные счетчики тепла и, несмотря на всю экономию, все равно приходят огромные платежки, первый замминистра советует обращаться с этим вопросом в Госжилинспекцию и Минстрой Татарстана – в каждом случае он будет рассматриваться отдельно.