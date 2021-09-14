В Казани отопительный сезон 2021/2022 стартует с 16 сентября

К подаче тепла в городе готово 98,5% жилых домов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 14 сентября, на совещании с коммунальщиками мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о том, что отопительный сезона 2021/2022 в городе стартует уже с 16 сентября (четверг). Соответствующее распоряжение уже подписано в Исполкоме столицы Татарстана.

- Погода переменчива, давайте начинать отопительный сезон, - сказал Метшин.

Интересно, что тепло уже начали подавать в 98 социальных объектов – 92 детсада и шесть больниц. Об этом попросили сами руководители этих учреждений.

Что же касается многоквартирных домов, то к началу отопительного сезона готово 98,5%. Из 5 785 вопросы остаются только по 80. В них все еще идут подготовительные работы и ремонт, которые должны быть завершены уже до конца этой недели. Отметим, что массовая подача тепла в жилые дома в целом по Татарстану запланирована на 22 сентября. Но местные главы уполномочены начинать отопительный сезон на местах раньше этого срока.