В Казани водителя «Мерседеса», который протащил гаишника на капоте, арестовали по уголовному делу

Мужчина пробудет в камере СИЗО минимум до 4 ноября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вахитовский районный суд Казани на время расследования уголовного дела о применение насилия в отношении представителя власти отправил под арест водителя «Мерседеса», который протащил гаишника на капоте. Сообщает прокуратура Татарстана.

- Мужчину заключили под стражу до 4 ноября, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее суд ему также назначил 13 суток административного ареста. На водителя «Мерседеса» составили протоколы за пьяную езду, невыполнение требования об остановке, нарушение правил расположения автомобиля на дороге, встречного разъезда или обгона.

Напомним, что все эти штрафы мужчина насобирал за один день - 4 сентября. По версии следствия, в ту субботу в пятом часу вечера в полицию поступило сообщение о том, что по улицам Казани на «Мерседесе» ездит неадекватный водитель. Он стрелял в воздух из травматического пистолета, нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации.

Сотрудникам ГИБДД удалось остановить лихача на перекрестке улиц Горького и Жуковского. Один из них потребовал у него выйти из машины. Но тот отказался и дал по газам. Водитель «Мерседеса» сбил полицейского, протащив его на капоте несколько метров. Гаишник упал на асфальт и получил травмы, а лихач смог скрыться. Правда, коллеги пострадавшего полицейского вскоре нашли «Мерседеса» вместе с водителем на одной из подземных парковок и задержали его. После этого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».