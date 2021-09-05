В Казани на водителя «Мерседеса» завели уголовное дело за то, что он протащил гаишника на капоте

Утверждается, что у мужчины имелись все признаки опьянения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани в отношении водителя легкового автомобиля «Мерседес» возбудили уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - также отметили в ведомстве.

По данным правоохранителей, в субботу, 4 сентября, в пятом часу вечера в полицию поступило сообщение о том, что по городу на «Мерседесе» ездит неадекватный водитель. Он стрелял в воздух из травматического пистолета, нарушал правила дорожного движения и создавал на улицах аварийные ситуации.

Сотрудникам ГИБДД удалось остановить лихача на перекрестке улиц Горького и Жуковского. Один из них потребовал у него выйти из машины. Но тот отказался и дал по газам. Водитель «Мерседеса» сбил полицейского, протащив его на капоте несколько метров. Гаишник упал на асфальт и получил травмы, а лихач смог скрыться. Правда, коллеги пострадавшего полицейского вскоре его нашли на одной из подземных парковок и задержали. По всем признакам мужчина был пьян.