В Казани водителя «Мерседеса», который протащил на капоте гаишника, арестовали на 13 суток

Кроме административного наказания мужчине грозит еще и уголовная ответственность. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще до того, как сотрудники следственного комитета успели обратится в суд для избрания меры пресечения по уголовному делу водителя «Мерседеса», туда поступили на него административные материалы.

Их составили сотрудники ГИБДД, чьего коллегу мужчина сбил и протащил на капоте: за пьяную езду, невыполнение требования об остановке, нарушение правил расположения автомобиля на дороге, встречного разъезда или обгона. Но лихач получил не только штрафы. За неподчинение законному требованию сотрудника полиции суд арестовал его на 13 суток. Сообщает МВД Татарстана.

Напомним, по данным правоохранителей, в субботу, 4 сентября, в пятом часу вечера в полицию поступило сообщение о том, что по улицам Казани на «Мерседесе» ездит неадекватный водитель. Он стрелял в воздух из травматического пистолета, нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации.

Сотрудникам ГИБДД удалось остановить лихача на перекрестке улиц Горького и Жуковского. Один из них потребовал у него выйти из машины. Но тот отказался и дал по газам. Водитель «Мерседеса» сбил полицейского, протащив его на капоте несколько метров. Гаишник упал на асфальт и получил травмы, а лихач смог скрыться. Правда, коллеги пострадавшего полицейского вскоре его нашли на одной из подземных парковок и задержали. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».