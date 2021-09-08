Владимир Путин обратился к участникам проходящего в Казани IX международного форума «Россия – спортивная держава»

Путин: "Мы должны создать все условия для того, чтобы как можно больше граждан России – не менее 70 процентов к 2030 году – могли систематически заниматься спортом и физической культурой" Фото: скриншот с видео

В Казани с 8 по 10 сентября проходит IX Международный форум «Россия — спортивная держава». Главной площадкой проведения мероприятия станет выставочный центр «Казань Экспо», которые расположен около аэропорта. К участникам события обратился президент России Владимир Путин.

- Традиция проведения этого форума была заложена в 2009 году именно здесь, в Казани, в столице Татарстана – в республике, где любят спорт, уделяют приоритетное внимание развитию современной, самой передовой инфраструктуры, строят не только уникальные стадионы и комплексы, но и доступные, удобные объекты для спортивных занятий на селе, в школах и вузах, во дворах. Спорт, здоровый образ жизни – сегодня это мощная объединяющая сила для татарстанцев, настоящий ресурс развития нашей страны. Мы должны создать все условия для того, чтобы как можно больше граждан России – не менее 70 процентов к 2030 году – могли систематически заниматься спортом и физической культурой. Безусловно, здесь особое внимание будем уделять детям, подросткам. Занятия спортом в этом возрасте помогают воспитать здоровые привычки, заложить важнейшие нравственные ценности, и возможности для таких занятий должны быть максимально доступны, причём на всей территории страны, - говорится в обращении Главы государства.

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