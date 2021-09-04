В Казани официально стартовали первые Игры стран СНГ

Соревнования Игр уже стартовали, и на первом месте медального зачета находится российская команда. Фото: Пресс-служба первых Игр стран СНГ

Сегодня, 4 сентября, на алее флагов в деревне Универсиады состоялось официальное открытие первых Игр стран СНГ. Для зрителей было подготовлено театрализованное шоу, отражающее культурное многообразие, историю и традиции стран-участниц, а также выступления, раскрывающие тему дружбы и единения народов.

Участие в мероприятии принял президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Дорогие друзья, уважаемы наши гости, искренне приветствуем вас на территории Российской Федерации, в Республике Татарстан. Для нас большая честь принять вас и организовать эти игры. Я уверен, что Казань вам понравится и вы будете нашими гостями, как в спорте, так и в любое другое время. Мы сделаем все чтобы ваше пребывание было здесь и комфортным, и успешным. Хочу пожелать вам спортивных успехов и побед, — сказал президент республики на торжественной церемонии открытия Игр.

Состязания продлятся до 11 сентября. В них примут участие 1 139 спортсменов в возрасте до 23 лет из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Игры будут проводиться по 16 видам спорта, среди которых: бадминтон, баскетбол, бокс, борьба на поясах, дзюдо, каратэ, корэш, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, футзал и художественная гимнастика.

Всего спортсмены разыграют 182 комплекта наград. На соревнованиях будут задействованы более 400 судей и рефери, а также более 1 000 волонтеров.

К слову, соревнования начались уже 2 сентября. Сейчас на первом месте в медальном зачете по количеству золотых медалей находится российская команда, на втором — спортсмены из Азербайджана, на третьем — атлеты Беларуси.

Болельщиков на соревнования пускают по билетам с единой стоимостью в 300 рублей. Их можно купить онлайн или в кассах города, расположенных по адресам: улица Толстого, 1, проспект Ибрагимова, 56.