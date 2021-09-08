В Казани стартует Международный форум «Россия – спортивная держава»

На форуме обсудят стратегию развития физической культуры и спорта в стране. Фото: Пресс-служба форума «Россия – спортивная держава»

Сегодня, 8 сентября, в Казани стартует IX Международный форум «Россия — спортивная держава». Главной площадкой проведения мероприятия станет Международный выставочный центр «Казань Экспо», где форум будет проходить вплоть до 10 сентября.

В мероприятии примут участие более 100 спикеров из отрасли физической культуры, руководители международных и общероссийских спортивных федераций, главы регионов России, представители федеральных органов исполнительной власти, известные спортсмены, лидеры спортивной индустрии, а также министры спорта зарубежных стран. Они обсудят стратегию развития физической культуры и спорта в России.

Для всех желающих посетить форум будет открыт физкультурно-спортивный парк, где пройдут мероприятия от ведущих общероссийских спортивных федераций, демонстрационные выступления зрелищных и динамичных видов спорта - авто- и мотогонки, уличные виды спорта, и мини-турниры.