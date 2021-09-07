8 сентября в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Днем же ожидается максимум +15 градусов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Гидрометцентр Татарстана снова объявил в республике штормовое предупреждение из-за заморозков. Так, по прогнозам специалистов управления, в среду, 8 сентября, ночью и утром в регионе местами ожидается до -1 градуса на почве и в воздухе.

Днем же будет облачно, пройдут небольшие дожди, ветер западный умеренный. Днем температура воздуха в своих максимальных значениях будет в пределах от +10 до +15 градусов.

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