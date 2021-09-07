Ученый рассказал, когда в 2021 году в Казань придет «бабье лето»

Во время "бабьего лета" дневные температуры могут подниматься до +20 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2021 году «бабье лето» придет в Казань после аномального похолодания – примерно во второй половине сентября.

- Золотая осень приходит тогда, когда приходит антициклон. В это время устанавливается сухая, солнечная погода. Дневные температуры могут подниматься до +20 градусов и даже выше. Бабье лето наступает после похолодания и ненастья. За волной холода обязательно придет волна тепла, - цитируют профессора КФУ Юрия Переведенцева ИА «Татар-информ».

Так, по словам ученного, «бабье лето» длится от пары дней до нескольких недель, при этом оно может быть подпорчено атмосферным фронтом.

Его, к слову, в четверг, 9 сентября, и прогнозирует Гидрометцентр Татарстана и обещает приход в республику сильного юго-западного ветра до 20 м/с. В целом же до конца этой недели в республике будет отмечаться облачная с прояснениями погода, временами будет идти дождь. Температура же воздуха будет в пределах от +10 до +17 градусов.