В Казани трамвай №5 сошел с рельсов из-за перепада температуры

Движение было восстановлено примерно через час после произошедшего. Фото: metshin.ru

Утром 7 сентября в Казани на проспекте Победы возле остановки «улица Минская» с рельсов сошел трамвай маршрута №5. Никто не пострадал. Тем не менее пока устраняли последствия произошедшего пассажиры на других остановках прождали трамвай чуть более часа.

Как поясняет МУП «Метроэлектротранс», по предварительной причине вагон сошел с рельсов из-за перепада температуры воздуха в ночное и утреннее время.

Напомним, на этот вторник Гидрометцентр Татарстана объявил в республике штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми заморозками на почве и в воздухе – до -2 градусов.