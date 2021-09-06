7 сентября в Марий Эл отменят режим ЧС, который ввели из-за лесных пожаров

В настоящее время угрозы населенным пунктам и условий для распространения огня в лесах Марий Эл нет. Фото: mari-el.gov.ru

Согласно указу главы Марий Эл Александра Евстифеева, в республике со вторника, 7 сентября, отменяется режим ЧС, который ввели из-за лесных пожаров. Напомним, с огнем в регионе борются уже 2,5 недели – он вспыхнул 18 августа на территории лесничества в Медведевском районе. Очаги возгорания на данный момент ликвидированы, но остается тлеющие участки, площадь которых составляет три гектара.

- Задымление у нас сохраняется, размер его существенно уменьшился. Немного помогают дожди. Лес спасен, травмы не допущены, люди не пострадали. Мы все будем решать поэтапно: сначала закончим с задымлением, а потом займемся саженцами, лесовосстановлением, - сказал Александр Евстифеев во время встречи с пожарными.

В настоящее время угрозы населенным пунктам и условий для распространения огня в лесах Марий Эл нет.