Тушение лесного пожара в Марий Эл продолжается: сотрудники МЧС ликвидируют тлеющую площадь

В настоящее время площадь тления составляет 16 гектаров Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В Марий Эл продолжается работа по тушению крупного лесного пожара. В настоящее время площадь тления составляет 16 гектаров. Место пожара сегодня посетил глава региона Александр Евстифеев. Сообщает пресс-служба правительства и МЧС региона.

По мнению главы региона, площадь поражения огнем могла бы быть куда больше. Однако благодаря слаженной работе участников тушения этого удалось избежать, а огненная стихия не смогла дойти до кольца вокруг Йошкар-Олы.

Работа по тушению пожара ведется круглосуточно. Основные силы и средства направлены на окарауливание и ликвидацию тлеющих очагов пожара у поселка Сосновый Бор, деревни Студёнка, озера Шап, озера Щучье и в районе реки Чернушка.

Напомним, крупный пожар на территории Марий Эл начался еще 18 августа. Из ближайших санаториев и лагерей были оперативно эвакуированы 600 человек. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, который продолжает действовать и сегодня. По состоянию на 23 августа площадь активного горения составляла 54 гектара. Уже спустя сутки ее сократили вдвое. Спустя еще одни сутки пожар был локализован.

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