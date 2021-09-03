Роспотребнадзор Татарстана не обнаружил ковидных нарушений на концерте Jony в Набережных Челнах

В Роспотребнадзоре считают, что организаторы предприняли все меры для недопущения распространения коронавируса.

30 августа в Набережных Челнах на День республики-2021 выступил певец Jony. Во время его концерта у сцены собралось порядка 100 тысяч человек – при этом никто не носил маски и тем более не соблюдал социальную дистанцию.

Вчера, 2 сентября, на брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова отметила, что власти Татарстана не будут наказывать администрацию Челнов за этот концерт. Также поступит и Роспотребнадзор, который не обнаружил ковидных нарушений во время выступления артиста. Об этом на пресс-конференции сообщила зам руководителя республиканского управления Любовь Авдонина.

Она напомнила, что постановление главного государственного санитарного врача, которое ограничивает массовые мероприятия по количеству участников из-за коронавируса, не распространяется на культурные мероприятия. Поэтому после концерта Jony в Набережных Челнах никаких санкций не последует. Организаторами были предприняты все меры для того, чтобы соблюдались предписанные меры профилактики, считает Любовь Авдонина.