Власти Татарстана не накажут администрацию Набережных Челнов за 100-тысячную толпу на концерте Jony

На концерте никто не носил маски и тем более не соблюдал социальную дистанцию.
Фото: скриншот с видео
30 августа в Набережных Челнах на День республики-2021 выступил певец Jony. Во время его концерта у сцены собралось порядка 100 тысяч человек – при этом никто не носил маски и тем более не соблюдал социальную дистанцию.
Тем не менее власти Татарстана за это не собираются наказывать городскую администрацию, сообщила в этот четверг на брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
При этом она отметила, что принять меры по отношению к чиновникам может, например, Роспотребнадзор, если у управления появятся соответствующие претензии.
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