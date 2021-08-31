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Общество31 августа 2021 13:22

В Набережных Челнах в День республики на концерте Jony собралось 100 тысяч человек

По словам певца, так люди решили проводить лето
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Сцена, где выступал артист, находилась на малом майдане парка «Прибрежный».

Сцена, где выступал артист, находилась на малом майдане парка «Прибрежный».

Фото: скриншот с видео

30 августа в Набережных Челнах на День республики со своим концертом выступил певец Jony. Чтобы увидеть его и послушать около сцены на малом майдане парка «Прибрежный» собралось порядка 100 тысяч человек. По крайне мере такое число назвал сам артист.

- День Республики Татарстан. По этому поводу вчера собрались вот такой компанией примерно из 100 тысяч человек проводить лето. Спасибо, Набережные Челны. Вы такие душевные, - написал Jony в своем Инстаграме.

Напомним, что именно этим летом в Набережных Челнах так же на День молодежи во время выступления Niletto около сцены собралось около 35 тысяч человек. Никто не носил маски и уж тем более не соблюдал анитиковидную социальную дистанцию.

За что ответил начальник городского управления по делам молодежи Айзат Махмутов. Суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей за нарушение мер по предупреждению и профилактики коронавируса.