В Набережных Челнах в День республики на концерте Jony собралось 100 тысяч человек

Сцена, где выступал артист, находилась на малом майдане парка «Прибрежный». Фото: скриншот с видео

30 августа в Набережных Челнах на День республики со своим концертом выступил певец Jony. Чтобы увидеть его и послушать около сцены на малом майдане парка «Прибрежный» собралось порядка 100 тысяч человек. По крайне мере такое число назвал сам артист.

- День Республики Татарстан. По этому поводу вчера собрались вот такой компанией примерно из 100 тысяч человек проводить лето. Спасибо, Набережные Челны. Вы такие душевные, - написал Jony в своем Инстаграме.

Напомним, что именно этим летом в Набережных Челнах так же на День молодежи во время выступления Niletto около сцены собралось около 35 тысяч человек. Никто не носил маски и уж тем более не соблюдал анитиковидную социальную дистанцию.

За что ответил начальник городского управления по делам молодежи Айзат Махмутов. Суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей за нарушение мер по предупреждению и профилактики коронавируса.