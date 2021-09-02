В Марий Эл из-за лесных пожаров режим ЧС продлили до 6 сентября

Для борьбы согнем в лесах в республике задействовано четыре вертолета. Фото: mari-el.gov.ru

Глава Марий Эл Александр Евстифеев совершил облет территории Куярского лесничества в Медведевском районе и оценил последствия лесного пожара возле озер Щучье, Чуркан, Мартын и Карась. Напомним, огонь там вспыхнул 18 августа. До сих пор, несмотря на установившуюся прохладную погоду и моросящий дождь, от ветра в лесу все еще возникает открытый огонь.

- Мы оставляем режим ЧС до понедельника (6 сентября – Ред.). Это даже не обсуждается, а в понедельник, исходя из складывающейся обстановки, мы примем решение, - сказал Александр Евстифеев после облета.

На данный момент на тушение лесного пожара в Марий Эл задействовано два вертолета МЧС России и два вертолета Минобороны России.