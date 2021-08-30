Глава Марий Эл Александр Евстифеев о лесных пожарах: «На Бога надейся, а сам не плошай»:

Во вторник и в пятницу в регионе ожидаются дожди, сообщил о прогнозах синоптиков глава региона. Фото: mari-el.gov.ru

В Марий Эл продолжаются работы по ликвидации лесных пожаров, которые вспыхнули в республике еще 18 августа. Так, по данным на утро этого понедельника, активного горения травы и деревьев уже нет, но на некоторых участках продолжается тление с выделением дыма. Сейчас на них работают 196 человек. В регионе продолжает действовать режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров.

- Мы с вами должны самым активным образом продолжать работу, это задымление должно быть устранено. Конечно, мы рассчитываем, что во вторник и в пятницу по прогнозу ожидается дождь, но «на Бога надейся, а сам не плошай». Поэтому активно работаем, - сказал глава Марий Эл Александр Евстифеев на построении тех, кто сейчас продолжает ликвидацию пожаров в лесах республики.

Как заверил Евстифеев, во вторник и среду им на помощь придут вертолеты, что должно стать большим подспорьем в тушении.