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Общество30 августа 2021 14:00

Глава Марий Эл Александр Евстифеев о лесных пожарах: «На Бога надейся, а сам не плошай»:

В республике, несмотря на то, что уже нет активного горение травы и деревьев, все равно сохраняется режим ЧС
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Во вторник и в пятницу в регионе ожидаются дожди, сообщил о прогнозах синоптиков глава региона. Фото: mari-el.gov.ru

Во вторник и в пятницу в регионе ожидаются дожди, сообщил о прогнозах синоптиков глава региона. Фото: mari-el.gov.ru

В Марий Эл продолжаются работы по ликвидации лесных пожаров, которые вспыхнули в республике еще 18 августа. Так, по данным на утро этого понедельника, активного горения травы и деревьев уже нет, но на некоторых участках продолжается тление с выделением дыма. Сейчас на них работают 196 человек. В регионе продолжает действовать режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров.

- Мы с вами должны самым активным образом продолжать работу, это задымление должно быть устранено. Конечно, мы рассчитываем, что во вторник и в пятницу по прогнозу ожидается дождь, но «на Бога надейся, а сам не плошай». Поэтому активно работаем, - сказал глава Марий Эл Александр Евстифеев на построении тех, кто сейчас продолжает ликвидацию пожаров в лесах республики.

Как заверил Евстифеев, во вторник и среду им на помощь придут вертолеты, что должно стать большим подспорьем в тушении.

С тлением продолжают бороться 196 человек. Фото: mari-el.gov.ru

С тлением продолжают бороться 196 человек. Фото: mari-el.gov.ru