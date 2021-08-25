Лесной пожар в Марий Эл удалось локализовать

Окарауливание продолжается, также ведется проливка торфяников и опашка по границам заболоченных участков. Фото: 12.mchs.gov.ru

В Марий Эл крупный лесной пожар, начавшийся еще 18 августа, локализован. Активное горение ликвидировано. Сообщает пресс-служба МЧС республики.

В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Круглосуточная работа по тушению возгорания идет на пяти участках – у поселка Сосновый Бор, деревни Студенка, озера Шап, озера Щучье и в районе район реки Чернушка.

В ночное время территорию окарауливали 309 человек, 77 единиц техники. На 25 августа планируется задействовать 544 человека и 105 единиц техники.

Окарауливание продолжается, также ведется проливка торфяников и опашка по границам заболоченных участков.

Напомним, накануне площадь активного горения лесов в Марий Эл составляла 27 гектаров.