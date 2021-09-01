В сентябре в Ульяновске начнут строить новый водовод в обход участка оползней

Два дюкерных перехода разместят в обход оползневого участка Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В сентябре в Ульяновске начнется строительство нового водовода для Железнодорожного района города. Строительно-монтажные работы обойдутся в 41,3 миллиона рублей. Сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, 19 августа прежние два трубопровода через реку Свияга в районе железнодорожного моста были повреждены из-за оползня. Авария оставила без воды почти 36 тысяч горожан и 39 соцобъектов. Для них оперативно смонтировали и подключили временные водоводы. Параллельно готовились проект и смета для восстановления постоянного водоснабжения.

Согласно проекту, планируется возведение двух дюкерных переходов диаметром 500 и 800 миллиметров. Их уложат в обход оползневого участка. Для запуска строительства из областного бюджета выделили первый транш в размере 15 миллионов рублей. Для софинансирования проекта из резервного фонда Ульяновска направят более двух миллионов рублей.