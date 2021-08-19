Из-за прорыва трубы Железнодорожный район Ульяновска остался без воды

Пока коммунальщики устраняют последствия аварии, жителям района организовали подвоз воды. Фото: ulmeria.ru

В Ульяновске в районе ж/д моста через реку Свияга у поселка Туть произошел прорыв водовода. По предварительной данным, это произошло из-за смещения грунта. Коммунальщикам пришлось перекрыть воду чуть ли не во всем Железнодорожном районе.

- По уточненной информации на магистральном водоводе в районе улицы Тургенева произошло одновременно три порыва. Из-за износа трубопровода такого произойти не могло. При этом трубы сильно смещены. То есть самая вероятная причина аварийной ситуации – смещение грунтов, – заявил директор МУП «Ульяновскводоканал» Сергей Савельев.

На месте аварии работают автокран, два экскаватора, фронтальный погрузчик, три самосвала и грузовик-трубовоз, а также ремонтно-восстановительный поезд. На место произошедшего приезжал врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

- Сейчас стянуты все силы, чтобы максимально быстро устранить последствия этой нештатной ситуации. Напор воды в системе по-прежнему значительно снижен. Ориентировочное время восстановления штатной подачи холодной воды – сутки, но мы прилагаем все усилия, чтобы сократить этот срок, – в свою очередь сообщил врио главы города Дмитрий Вавилин.

Пока коммунальщики устраняют последствия аварии местным жителям машинами подвозят техническую воду по следующим адресам: Гая, 27, 57/2, 72, Кольцевая, 24-26, 2-переулок Инзенский (рядом с мечетью), Героя России Аверьянова 17, Хрустальная, 52 и 62, Варейкиса, 20, 39, Луначарского 23А, Героев Свири, 11, Локомотивной, 203, у ДК «Киндяковка», на улицы Клубная, Школьная, а также в поселок Белый Ключ – на Геологов, 14.

Технической и питьевой водой обеспечены попавшие в зону аварии Городская больница №3, Кардиодиспансер, больница имени Копосова, Микрохирургия глаза, станция скорой медицинской помощи №5.

Кроме того, воду по детским садам Железнодорожного района развозят три пожарные машины МЧС Ульяновской области.