Жителям Железнодорожного района Ульяновска продолжают подвозить питьевую и техническую воду

Фото: пресс-служба администрации Ульяновска

В Железнодорожный район Ульяновска продолжается подвоз воды. Как сообщил глава администрации района Алексей Онищенко, этот вопрос и ситуация с подачей воды на верхние этажи жилых домов находится на постоянном контроле.

Так, в 10.00 24 августа стало известно об отсутствии воды на 5 и 7 этажах в зданиях на улицах Хрустальная и Кольцевая, а также на проспекте Гая и проезде Героя России Аверьянова. Коммунальщики сейчас продолжает стабилизацию давления в трубах.

Адреса раздачи воды остаются прежними:

- улица Хрустальная, 41А

- улица Хрустальная, 52

- улица Хрустальная, 62

- улица Варейкиса, 20

- улица Варейкиса ,25

- улица Варейкиса, 39

- улица Варейкиса, 42

- проспект Гая, 63

- проспект Гая, 72

- проспект Гая, 57/2

- улица Кольцевая, 8

- улица Кольцевая, 24

- улица Кольцевая, 30

- улица Луначарского, 15

- улица Локомотивная, 154

- проезд Героя России Аверьянова, 2

- проезд Героя России Аверьянова, 17

- 2-ой переулок Инзенский (рядом с мечетью).

Напомним, что авария в Железнодорожном районе Ульяновска возникла в результате прорывов труб, которые произошли из-за смещения грунта. Таким образом, 24 августа до конца дня на месте аварии построят второю ветку водовода, соответствующее поручение дал врио губернатора Алексей Русских.