Жителям Железнодорожного района Ульяновска продолжают подвозить питьевую и техническую воду

Фото: пресс-служба администрации Ульяновска
В Железнодорожный район Ульяновска продолжается подвоз воды. Как сообщил глава администрации района Алексей Онищенко, этот вопрос и ситуация с подачей воды на верхние этажи жилых домов находится на постоянном контроле.
Так, в 10.00 24 августа стало известно об отсутствии воды на 5 и 7 этажах в зданиях на улицах Хрустальная и Кольцевая, а также на проспекте Гая и проезде Героя России Аверьянова. Коммунальщики сейчас продолжает стабилизацию давления в трубах.
Адреса раздачи воды остаются прежними:
- улица Хрустальная, 41А
- улица Хрустальная, 52
- улица Хрустальная, 62
- улица Варейкиса, 20
- улица Варейкиса ,25
- улица Варейкиса, 39
- улица Варейкиса, 42
- проспект Гая, 63
- проспект Гая, 72
- проспект Гая, 57/2
- улица Кольцевая, 8
- улица Кольцевая, 24
- улица Кольцевая, 30
- улица Луначарского, 15
- улица Локомотивная, 154
- проезд Героя России Аверьянова, 2
- проезд Героя России Аверьянова, 17
- 2-ой переулок Инзенский (рядом с мечетью).
Напомним, что авария в Железнодорожном районе Ульяновска возникла в результате прорывов труб, которые произошли из-за смещения грунта. Таким образом, 24 августа до конца дня на месте аварии построят второю ветку водовода, соответствующее поручение дал врио губернатора Алексей Русских.