Минниханова и Шаймиева Русская православная Церковь наградила орденами за восстановление Собора Казанской иконы Божией Матери

Всвою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов наградил Патриарха республиканским орденом "Дуслык". Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 21 июля, в столице Татарстана Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданный Собор Казанской иконы Божией Матери.

В этот же день после торжеств Русская православная Церковь за особый вклад в восстановление храма наградила семь представителей республики.

Среди них президент Татарстана Рустам Минниханов – получил Орден преподобного Сергия Радонежского 1 степени, госсоветник Минтимер Шаймиев - Орден преподобного Андрея Иконописца 1 степени, зампред Госсовета республики Татьяна Ларионова – Орден преподобной Ефросинии Московской 3 степени.

В свою очередь Рустам Минниханов наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Татарстана «Дуслык» за значительный вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, укрепление мира и межконфессионального согласия. Сообщает пресс-служба президента республики.

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