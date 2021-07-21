Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань

Планировалось, что Патриарх Кирилл примет участие в освящении воссозданного в столице Татарстана Собора Казанской иконы Божией Матери. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту среду, 21 июля, в аэропорту Казани приземлился самолет с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Его, согласно протоколу, встретил президент Татарстана Рустам Минниханов. Сообщает пресс-служба главы региона.

В рамках своего визита Патриарх Кирилл лично освятит воссозданный в столице Татарстана Собора Казанской иконы Божией Матери, разрушенного в 1932 году.

Напомним, строительные и декоративные работы велись с 2016 года. На них потратили 2,7 миллиарда рублей. Это добровольные пожертвованиями и средства, привлеченные из Республиканского фонда возрождения памятников истории культуры Татарстана.

Сегодня в Благовещенском соборе был совершен молебен Божией Матери перед Ее Казанским образом. После него состоится традиционный крестный ход со святыней в Казанско-Богородицкий монастырь - от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

После принесения святыни в обитель к месту чудесного явления Казанского образа будет совершено великое освящение воссозданного Казанского собора.