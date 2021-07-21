Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2021 11:36

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Казань

Она, в том числе, должна принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к освящению воссозданного в столице Татарстана собора Казанской иконы Божией Матери
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В аэропорту Матвиенко встречал президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: president.tatarstan.ru

В аэропорту Матвиенко встречал президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: president.tatarstan.ru

В эту среду, 21 июля, в Казань с рабочим визитом прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В аэропорту ее встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Матвиенко должна принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к освящению собора Казанской иконы Божией Матери, - сообщает пресс-служба главы республики.

Напомним, сегодня воссозданный храм лично освящает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После торжеств у председателя Совета Федерации запланирована рабочая встреча Рустамом Миннихановым.