Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочим визитом в Казань

В аэропорту Матвиенко встречал президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: president.tatarstan.ru

В эту среду, 21 июля, в Казань с рабочим визитом прибыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В аэропорту ее встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Матвиенко должна принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к освящению собора Казанской иконы Божией Матери, - сообщает пресс-служба главы республики.

Напомним, сегодня воссозданный храм лично освящает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После торжеств у председателя Совета Федерации запланирована рабочая встреча Рустамом Миннихановым.