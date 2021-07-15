Список высоких гостей, которых в Татарстане ждут освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери, сформируется исходя из ситуации с коронавирусом

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В следующую среду, 21 июля, в столице Татарстана состоится церемония освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. В связи с этим ожидается прибытие в город Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Ранее сообщалось, что возможно именно он проведет освящение собора. Также в СМИ появлялась информация и о том, что в Казань на церемонию приедет и президент России Владимир Путин.

Но как сообщила сегодня, 15 июля, на брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, список высоких гостей будет сформирован исходя из ситуации с коронавирусом в республике.

По ее словам, сейчас идет большая работа по подготовке мероприятия и особое внимание будет уделяться санитарно-эпидемиологическим требованиям.

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