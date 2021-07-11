В Татарстане самолет стал причиной автомобильной пробки

Самолет занял всю проезжую часть. Фото: скриншот с видео

В Лаишево (Татарстан) снова произошел инцидент с воздушным судном. В этот раз никто не взлетал и не приземлялся. Проста один из местных жителей решил отбуксировать легкомоторный самолет прямо по проселочной дороге. Его не смущало, что размах крыльев и общие габариты воздушного судна полностью перекрывали проезд для других машин. Другим участникам дорожного движения приходилось объезжать самолет и его буксир по обочине. А те, кто не мог этого сделать, как сообщают в соцсетях, попали в автомобильную пробку, которая образовалась из-за воздушного судна на дороге.

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