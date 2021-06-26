В Татарстане вертолет сел прямо на пляже среди отдыхающих там людей

Спустя некоторое время вертолет снова поднялся в воздух и улетел. Фото: скриншот

В Лаишево прямо на пляже приземлился частный вертолет. Пилота даже не смутило то, что там было полно отдыхающих людней – он сел прямо среди них. Спустя некоторое время вертолет улетел, оставив в недоумении очевидцев. Один из заснял произошедшее на камеру мобильного телефона и выложил эту запись в интернет.

Теперь в данной инциденте должна разобраться транспортная прокуратура. Пилота ждет встреча с сотрудниками надзорного ведомства. Будет выясняться были ли им соблюдено законодательство о безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

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