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Общество15 марта 2021 12:16

В коттеджном поселке Лаишевского района на улицу приземлился вертолет

МВД Татарстана опровергло свою причастность к этим "учениям"
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Фото: скриншот с видео

Жители одного из коттеджных поселков в Лаишевском районе были встревожены - на одной из улиц поселка вдруг приземлился вертолет. Через некоторое время он улетел, сильно озадачив местных жителей. Они попросили главу сельского поселения выяснить, что произошло. На запрос одними из первых ответили в дежурной части МВД Татарстана. Там пояснили - проходили учения, отрабатывался маневр посадки в экстремальных условиях.

Но позже в пресс-службе МВД Татарстана категорически опровергли причастность силовиков к таким "вертолетным прогулкам". Дело в том, авиаотряд теперь входит в состав Росгвардии республики и, да, недавно в Лаишевском районе проводились учения - спецназовцы десантировались с МИ-8. Но вертолет этой модели никак не мог приземлиться на сельской улице - не позволили бы габариты. Так, что, скорее всего, речь идет о частном воздушном судне.