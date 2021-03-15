В коттеджном поселке Лаишевского района на улицу приземлился вертолет

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Жители одного из коттеджных поселков в Лаишевском районе были встревожены - на одной из улиц поселка вдруг приземлился вертолет. Через некоторое время он улетел, сильно озадачив местных жителей. Они попросили главу сельского поселения выяснить, что произошло. На запрос одними из первых ответили в дежурной части МВД Татарстана. Там пояснили - проходили учения, отрабатывался маневр посадки в экстремальных условиях.

Но позже в пресс-службе МВД Татарстана категорически опровергли причастность силовиков к таким "вертолетным прогулкам". Дело в том, авиаотряд теперь входит в состав Росгвардии республики и, да, недавно в Лаишевском районе проводились учения - спецназовцы десантировались с МИ-8. Но вертолет этой модели никак не мог приземлиться на сельской улице - не позволили бы габариты. Так, что, скорее всего, речь идет о частном воздушном судне.