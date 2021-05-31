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Общество31 мая 2021 10:47

Владимир Путин может посетить Татарстан, где начнут производить автомобиль AURUS Senat

Предположительная стоимость одной такой машины представительского класса будет равна 22 миллионам рублей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Специальная версия данного автомобиля используется для перевозки президента России.

Специальная версия данного автомобиля используется для перевозки президента России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на этой неделе может посетить Татарстан, об этом сообщалось на телеканале «Россия 1», а именно особую экономическую зону «Алабуга».

Там собираются запустить серийное производство автомобилей представительского класса AURUS Senat. Как отмечалось ранее, стоимость одной такой машины будет равна примерно 22 миллионам рублей.

К слову, в своем последнем интервью глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что запуск производства планируется на 31 мая.

Для справки, в линейку AURUS также входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал». А специальная версия данного автомобиля используется для перевозки президента России.