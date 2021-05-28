У нас есть Aurus: президент Татарстана Рустам Минниханов не стал звать в республику основателя Tesla Илона Маска

К слову, он, в принципе, с недоверием относится не то, чтобы к самому Илону Маску, а к электромобилям вообще. Фото: president.tatar.ru

Как только Илон Маск выступил на российском форуме «Новое знание» , главы некоторых регионов начали звать его к себе, чтобы он построил там завод Tesla.

На этом фоне выделился президент Татарстана Рустам Минниханов. Который не только не стал звать Маска в республику, а еще и объяснил почему не видит его в ней.

- Знаете, у нас есть свой автомобильный гигант КАМАЗ. Маск пусть в других местах поработает. У нас есть Aurus (начало выпуска 31 мая – Ред.), - сказал Минниханов в интервью RTVI.

К слову, президент Татарстана, в принципе, с недоверием относится не то, чтобы к самому Илону Маску, а к электромобилям вообще. Например, он сомневается в их действительной экологичности.

Так, на днях во время на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» Минниханов задался вопросом: что делать с батареями электромобилей, которые уже свое отслужили? Да и, по его словам, чтобы их зарядить как ни крути все равно придется сжигать углеводороды тот же газ или уголь.

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