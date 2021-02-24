AURUS Senat первой серийной партии будет стоить 22 миллиона рублей

Серийное производство лимузинов должно начаться в конце весны текущего года в Татарстане на территории ОЭЗ "Алабуга". Фото: Алиса ТИТКО

Стало известно, что машины AURUS Senat первой серийной партии будут стоить 22 миллиона рублей. Представители бренда на своих официальных страницах в соцсетях, правда, отмечают, что дальнейшие выпуски автомобиля предполагаются и в других комплектациях, в том числе и в исполнении за 18 миллионов рублей.

Серийное производство AURUS Senat должно начаться в конце весны текущего года на заводе автомобильного производителя Sollers в татарстанской ОЭЗ "Алабуга". Выпуск будет включать в себя штамповочное производство, создание двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки.