В Казани из-за сообщений о заложенной бомбе эвакуировали шесть школ

Речь идет о двух школах, трех гимназиях и одном лицее. Фото: Александр ГЛУЗ

В эту субботу, 15 мая, дети снова пошли в школу, но в некоторых из них уроки оказались сорваны. Дело в том, что поступило сообщение о том, что в шести учебных заведения заложена бомба - школы №18 и №169, гимназии №№7,122 и 171, а также лицей Иннополис. На места прибыли экстренные службы. Всех, кто был внутри зданий, эвакуировали на улицу. Специалисты проводят осмотр.

Напомним, после стрельбы в школе №175 в Казани, которая произошла 11 мая, в городе участилось количество поступающих сообщений о заложенных бомбах. Так, например, «заминировали» студенческое общежитие в Деревне Универсиады. Прибывшие по вызову специалисты и кинологи ос служебными собаками тогда так и не нашли бомбу. А в эту пятницу поступило сообщение о взрывном устройстве в гимназии №27. На улицу из здания эвакуировали 95 человек. Учреждение обследовали - бомбу не нашли.