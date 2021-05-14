В Казани из-за сообщения о бомбе эвакуировали гимназию №27

Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Фото: Александр ГЛУЗ

В эту пятницу в Казани, как только дети вернулись в школы на занятия после трагедии 11 мая поступило сообщение о заложенной бомбе в гимназии №27, расположенной на улице Назарбаева.

На место оперативно выехали все экстренные службы и правоохранители. Из здания гимназии были эвакуировано 95 человек, в том числе 15 взрослых. Идет обследование здания. Материал дополняется.

Напомним, что после стрельбы в школе №175 в Казани. Начали поступать сообщения о заложенных бомбах. Так, накануне вечером «заминировали» студенческое общежитие на территории деревни Универсиады в Казани. Всех эвакуировали. Взрывное устройство так и не нашли.