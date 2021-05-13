В Казани оцепили дом студенческого общежития в Деревне Универсиады из-за поступившего звонка о заложенной бомбе

Проживающие в 10 доме студенты ждали завершения процесса на улице Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Вечером студентов 10 дома в общежитии Деревни Универсиады, где живут учащиеся Казанского Федерального Университета, эвакуировали из-за сообщений о заложенной бомбе. Всю территорию оцепили. Учащиеся ждали завершения процесса на улице.

– На самом деле, тут пока все спокойно, никто не переживает, все просто ждут. Точно никто ничего не говорит, конкретной информации нет. Но после случившегося в Казани не так уж и смешно, страшно, если честно, – рассказала одна из студенток КФУ.

Работающие на месте сотрудники полиции говорят, что якобы один из студентов решил пошутить на остальными соседями в общежитии:

– Пока все проверяют, работают с собаками. Скорее всего, кто-то очень грамотно пошутил в ходе последних событий, что он подорвет общагу. Сейчас это проверяется, – говорит сотрудник спецслужбы.

Директор Учебно-методического центра по профилактике терорризма КФУ Андрей Мельников отметил, что звонок поступил от анонимов на номер 112 о заложенной в доме бомбе.

Сейчас студентов начинают пускать в здание, оцепление сняли.